(Photos) - Voici Mohamed Thiam, le Sénégalais tué au Maroc Mohamed Thiam ,encore un Sénégalais tué à l’étranger! Cette fois-ci, c’est au Maroc, plus précisément à Casablanca. La victime, un jeune Sénégalais de 29 ans, a été poignardé à mort dans un quartier populaire, Rahma, alors qu’il rentrait chez lui après avoir visité un ami.

Mohamed Thiam, encore un Sénégalais tué à l'étranger! Cette fois-ci, c'est au Maroc, plus précisément à Casablanca. La victime, un jeune Sénégalais de 29 ans, a été poignardé à mort dans un quartier populaire, Rahma, alors qu'il rentrait chez lui après avoir visité un ami.



Selon un confrère sénégalais établi au Maroc qui relate le drame sur sa page officielle, Mohamed Thiam aurait reçu deux coups de couteau, dont un au niveau de la gorge. Quatre individus ont été arrêtés dont le présumé meurtrier, indique-t-il, sans pour autant préciser leur nationalité…

