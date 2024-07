Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos / Ziar à Tivaouane : Amadou Bâ chez le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2024 à 20:19 | | 0 commentaire(s)| Après Touba, l'ancien Premier ministre Amadou Bâ s'est rendu ce mardi 30 juillet 2024, à Tivaouane. Accompagné par une forte délégation, composée de Cheikh Oumar Hanne, Aliou Sall, Zahra Iyane Thiam, Pape Samba Diop, entre autres et des responsables de Tivaouane.

L'ancien Chef du Gouvernement a été accueilli par Serigne Moustapha Sy, fils du Khalife Serigne Babacar SY Mansour et l'un des porte-voix de la famille Serigne Habib Sy Mansour. Ce dernier a souhaité la bienvenue à Amadou Bâ et toute sa délégation. " Amadou connaît ce lieu ; ce n'est pas la politique qu'il nous lie à lui, il fait partie de la famille ", a-t-il rappelé.



Ensuite, l'hôte du jour a été reçu dans les appartements privés du Khalife général, avec sa délégation en compagnie du Maire Diop Sy. Le saint homme lui a prodigué des conseils et a prié pour notre cher pays.



Après sa visite chez le Khalife, Amadou Bâ s'est rendu chez Serigne Babacar Sy Dabakh Ndiol Fouta. Chaleureusement accueilli, Amadou Bâ a magnifié le discours magistral du Khalife. " Son discours devrait être enseigné dans les facultés de Sciences politiques. Je vais suivre à la lettre ses orientations, pour un Sénégal de paix et de stabilité ", a indiqué Amadou Bâ.



Dans la foulée, Serigne Babacar SY Dabakh Ndiol Fouta s'est réjoui de sa visite de courtoisie. " Le Khalife a tout dit, donc nous ne pouvons rien ajouter à ses propos pleins de sagesse ", s'est-il expliqué.



Le marabout l'exhorte à plus de stoïcisme, en rappelant un proverbe toucouleur dit que " celui qui ne peut pas supporter la fumée, ne pourra pas obtenir du charbon ", a-t-il argué. Le fils de Mame Abdou Aziz Dabakh a clos la rencontre par des prières. " Que Dieu vous vienne en aide...Ne répondez à personne et soyez endurant, soyez rassuré que vous arriverez à destination, inchallah ".



Après la visite chez Serigne Mbaye Sy Abdou, l'ancien Premier ministre s'est rendu chez Serigne Moustapha Sy Al Amine. Le marabout a magnifié ce ziar et a rappelé les bons rapports qu'il tisse avec la famille. Dans une atmosphère conviviale, le ziar s'est également terminé par les prières du marabout. L’ancien candidat et sa délégation ont été invités à déjeuner chez le Khalife. Il a terminé sa visite chez le maire Diop Sy, avec des audiences.





















Accueil Envoyer à un ami Partager