Photos compromettantes : Un individu menace Serigne Mbacké et lui demande 900 000 FCFA Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 22:00

Serigne Mbacké Ndiaye a saisi les limiers pour se plaindre d’un individu qui l’a approché pour le menacer qu’il allait publier des photos sur lesquelles l’ancien porte-parole de Me Abdoulaye Wade serait nu…si ce dernier refusait de lui donner la somme de 900 000 Fcfa. Serigne Mbacké Ndiaye a tenu à démentir cette information « fausse ».



« Chers amis, un individu vient de me joindre pour me joindre pour me dire qu’il va publier des photos qui sont de moi et sur lesquelles je suis nu. Ce qui est faux. J’ai saisi la police et infirme mes amis que vous êtes. Il me réclame 900.000. Rien ne m’ébranle, mais, je tiens à vous avertir. Merci », a posté Serigne Mbacké Ndiaye sur sa page facebook consultée par leral.net

Leral.net



