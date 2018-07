Photos inédites du calvaire des Mbourois : La petite côte est pourtant réputée être une destination touristique prisée Toutefois, les plages de Mbour, qui se particularisent par une insalubrité repoussante, ne participent pas au rayonnement de cette activité.

Le quartier Téfess, abritant le quai de pêche qui est la première source de devises de la ville, est l’un des plus insalubres de Mbour. L’insalubrité et les déchets au niveau des décharges sauvages d’ordures et des dépotoirs non contrôlés constituent le principal décor de ce quartier historique de Mbour. Aux côtés de cette insalubrité et de cette agression de l’environnement dans le quartier Téfess, les vagabonds ne sont pas loin, causant ainsi de nombreux soucis d’insécurité pour nos populations.

Et pourtant, le parti au pouvoir compte de nombreux responsables dans cette ville de Mbour qui se distinguent en permanence par des querelles de positionnement politicien, abandonnant les populations à leurs calvaires quotidiens.









C’est pourquoi nous pensons qu’une véritable alternative, avec l’avènement d’une nouvelle élite politique, est nécessaire pour sortir Mbour de cette impasse qui ne fait l’objet d’aucun doute. Et c’est le message que nous porterons, sans ambages, aux populations mbouroises Incha Allah. #InMbourWeTrust























Babacar BA

Président Alternatives Citoyennes

Citoyen de la Ville de Mbour

