Photos : le Forum économique sénégalo-turc au CICAD avec les Chefs d'Etat, Macky Sall et Recep Tayyip Erdoğan Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Mars 2018 à 09:56 | | 0 commentaire(s)| Après avoir présidé le Forum économique sénégalo-turc au CICAD, les Chefs d'Etat Macky SALL et Recep Tayyip Erdoğan se sont rendus hier en fin d'après-midi sur les chantiers de l'Arena et du marché d'intérêt national de Diamniadio

Dans le cadre de la visite officielle au Sénégal, de Son Excellence Recep Tayyip ERDOĞAN, Président de la République de Turquie, l’APIX en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et l’Ambassade de Turquie à Dakar, ont tenu un Forum Economique Sénégalo -Turc le jeudi 01er mars 2018 au Centre International de Conférences Abdou DIOUF (CICAD).





Cet événement co-présidé par Son Excellence le Président Macky SALL et Son Excellence Recep Tayyip ERDOGAN, Président de la République de Turquie, constitue une importante plateforme d’échanges et de rencontres entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé turc. Il a enregistré la présence de quatre-vingt-quatre (84) opérateurs économiques évoluant dans différents secteurs d’activités, notamment :



- l’Agriculture,



- l’Elevage,



- l’Agroalimentaire



- l’Energie



- les Infrastructures,



- les Transports,



- la Finance,



- la Construction,



- la Santé,



- le Tourisme,



- l’Industrie,



- les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).





Un des principaux objectifs de cette manifestation est de promouvoir la destination Sénégal auprès du secteur privé turc et de favoriser des partenariats mutuellement bénéfiques entre les acteurs privés sénégalais et leurs homologues turcs autour d'un déjeuner suivi de rencontres d'affaires.



























