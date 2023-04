Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos+videos/ Pour une meilleure prévention: La DSCOS assure sa mission au-delà, des frontières Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Avril 2023 à 18:15 | | 0 commentaire(s)| Depuis sa création, la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS) s'est donnée pour mission de veiller à la bonne application des règles d'urbanisme et de prévenir les fraudes lors des transactions immobilières. Et pour remplir au mieux sa mission, la DSCOS ne ménage aucun effort, même au-delà des frontières du Sénégal.

Consciente que de nombreux Sénégalais de la diaspora souhaitent investir dans l'immobilier dans leur pays d'origine, la DSCOS a entrepris de suivre les promoteurs immobiliers lors des salons internationaux. Cette initiative vise à assurer la prévention lors des transactions immobilières en s'assurant que les documents nécessaires sont bien affichés au regard des produits proposés à la vente.



Ainsi, la DSCOS fait le tour des stands et vérifie si les documents suivants sont bien présents : un titre de propriété, un plan du lotissement frappé du cachet de l'urbanisme, l'arrêté d'approbation portant autorisation de lotir, une autorisation de construire pour les projets d'appartements à vendre, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité. Ces documents sont en effet essentiels pour garantir la légalité des transactions immobilières.



Grâce à cette initiative, la DSCOS contribue à redonner espoir à une partie de la population de la diaspora qui avait perdu toute confiance dans l'acquisition d'une maison ou d'un terrain au Sénégal. En assurant la prévention lors des transactions immobilières, la DSCOS permet à chacun de réaliser son rêve en toute légalité et en toute sécurité.



En somme, la DSCOS est un véritable acteur de la prévention en matière d'urbanisme et d'immobilier. Et en suivant les promoteurs immobiliers lors des salons internationaux, elle montre qu'elle est prête à aller au-delà des frontières pour remplir au mieux sa mission. Une initiative à saluer et à perpétuer pour une meilleure prévention.











