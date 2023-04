Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Piégé au Soudan : Le footballeur sénégalais Ousmane Diouf attend une évacuation Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2023 à 11:17 | | 0 commentaire(s)| Tout un pays est pris en tenaille et le sport n’est pas épargné, à l’image du championnat de football qui a été suspendu jusqu’à nouvel ordre. Comme les Soudanais, les étrangers se terrent chez eux. Sociétaire d’Al-Hilal Omdurman depuis février dernier, juste après le sacre au Championnat d’Afrique des Nations (Chan), Ousmane Diouf fait partie de ce lot.

Depuis le 15 avril, le conflit fait rage au Soudan où les forces armées soudanaises et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), se livrent une « guerre » avec plus de 400 morts enregistrés.



Le défenseur sénégalais est toujours bloqué au Soudan. Mais l’ancien joueur de Teungueth Fc est en bonne santé et jusqu’ici à l’abri des combats. Selon un de ses proches contacté par nos soins, Ousmane Diouf se terre, avec ses coéquipiers et le staff, à l’hotel de son club qui est situé dans une des tribunes du stade.



Il y est en sécurité, contrairement à la situation tendue qu’il a vécue auparavant d’après la même source. Son évacuation ainsi que celle de bon nombre de Sénégalais vivant au Soudan est à l’étude.



Des démarches sont en train d’être faites et il pourrait embarquer dans un vol à destination de l’Égypte dans les prochaines heures, avant de pouvoir rallier Dakar à en croire un de ses proches.



Son entraîneur, Florent Ibenge a eu plus de chance puisqu’il a réussi à s’extirper de ce chaos. Disposant de la double nationalité (franco-congolaise), ce dernier a pu trouver une place dans le vol en direction de Djibouti, qui a permis d’évacuer une centaine de personnes de nationalité française.





