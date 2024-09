Piégés et accusés de séquestration et association de malfaiteurs : A Satrec, 5 délégués placés en garde à vue, le procureur saisi par un collectif Vendredi dernier la situation était tendue à la Société africaine de transformation, reconditionnement et de commerce (Satrec) ! Avec l’arrivée de la gendarmerie, piégés par une propositions de négociation, 5 délégués ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils sont accusés de séquestration et association de malfaiteurs. Un collectif qui a saisi le procureur, nous livre ici dans leur plainte, plus de détails :

Monsieur le procureur,



Par cette présente, nous venons, auprès de votre personnalité, vous informer de la situation qui prévaut à la SATREC depuis le vendredi 30 août 2024.



Après quatre mois d'arriérés de salaires, à la veille du Grand Magal de Touba, une délégation des travailleurs de la SATREC est allée rencontrer le PDG, Monsieur Haïdouss, afin de demander le paiement d'au moins un mois de salaire pour les préparatifs de l'événement et les besoins familiaux.



Monsieur Haïdouss a proposé de régler la moitié du salaire mensuel, étant dans l'incapacité de payer l'intégralité. La délégation est alors retournée pour consulter et recueillir l'avis de ses camarades, mais ceux-ci ont catégoriquement rejeté la proposition du PDG.



La délégation est retournée voir le PDG, qui a alors promis de payer l'intégralité du salaire d'un mois, mais seulement après le Magal, plus précisément le 30 août 2024. N'ayant pas d'autre solution, les travailleurs ont accepté cette offre.



Le vendredi 30 août, aux environs de 13 heures, quelques délégués se sont rendus de nouveau auprès du PDG pour obtenir le paiement des salaires. Cependant, celui-ci leur a notifié qu'il ne pouvait pas les régler faute de fonds disponibles.



Désemparés et dans une totale désolation, les travailleurs ont alors décidé de fermer toutes les issues de l'usine. Monsieur Haïdouss a alors alerté la gendarmerie, et peu après, des hommes aux tenues bleues sont arrivés sur les lieux. Le PDG, devant les forces de l'ordre, a demandé aux travailleurs de choisir quatre délégués avec lesquels il renégocierait en présence des gendarmes, mais ces derniers ont refusé.



Après une médiation des forces de l'ordre, les protestataires ont fini par accepter. M. Haïdouss, les délégués choisis et les forces de l'ordre se sont rendus à la brigade de gendarmerie de Mbao pour des négociations sérieuses et formelles.



À leur arrivée à la gendarmerie, c'est la surprise totale : les cinq délégués ont été placés en garde à vue pour séquestration et association de malfaiteurs. Le PDG est reparti librement, laissant ses employés entre les mains des gendarmes.



Le lendemain, samedi, les travailleurs ont engagé un avocat qui s'est rendu immédiatement à la gendarmerie de Mbao pour se renseigner sur la situation de ses clients, mais les autorités sur place lui ont demandé de revenir le lundi.



Nous condamnons avec la plus grande vigueur cette énième forfaiture et réclamons la libération immédiate et inconditionnelle des cinq délégués arrêtés pour avoir exercé leur droit de grève, consacré par la Constitution.



Nous informons les autorités du pays que, à la SATREC, les travailleurs sont surexploités, ne bénéficient pas d'assurance, leurs salaires ne sont pas bancarisés, et il n'y a pas d'avancement de Tabaski, pas reversement des cotisations à l'IPRES.





