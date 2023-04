Pierre Goudiaby Atépa: « Le secteur privé national est mis de côté des marchés sénégalais à cause de la corruption »

"Le président du Club des Investisseurs sénégalais (Cis) n'a pas raté l'occasion du lancement officiel du Réseau des Parlementaires pour la Promotion du Secteur privé National (REPASEN) ce mercredi, pour tirer sur certains des gouvernants du sénégalais.



Pierre Goudiaby Atépa pointe du doigt la corruption qui est, selon lui, la seule cause pour laquelle, le secteur privé national perd tous les marchés de l'État sénégalais. "C'est la corruption parce que les étrangers sont plus sensibles à la corruption. Et beaucoup de nos gouvernants, préfèrent malheureusement, donner des marchés à des gens qu'ils contrôlent à l'étranger pour pouvoir bénéficier de leur largesse.



Nous souhaitons pourvoir contribuer à mettre fin à cela. le REPASEN, je pense que ceux qui nous gouvernent vont comprendre que la récréation est terminée", a-t-il dénoncé.



