Pierre Goudiaby Atépa s'autoproclamant « maire virtuel de Dakar », invite les candidats à rendre la capitale 'Intelligente'

Une mission réalisable, mais qui ne peut évidemment voir le jour qu'avec des dirigeants déterminés, ambitieux pour faire de Dakar une ville nouvelle. C'est là tout l'intérêt que porte la proposition de l'architecte Pierre Goudiaby Atépa qui vise à moderniser la capitale en la dotant d'infrastructures de dernière génération qu'il veut mettre à la disposition du futur maire de la ville de Dakar. "Ce rêve de Dakar, ville lumière peut bien être une réalité. Il nous suffit, hors de toutes considérations et entreprises politiques, d'y croire et d'y œuvrer pour obtenir un résultat dans l'intérêt de toute la capitale, tout le pays et des générations futures", a précisé Pierre Goudiaby Atépa devant la presse ce mercredi, en déchiffrant le projet de ville virtuelle de Dakar.



Pour l'architecte, il s'agit évidemment d'une grande générosité pour le pays. Ainsi, s'autoproclamant maire virtuel de Dakar, Pierre Goudiaby Atepa considère qu'en tant que technicien, il n'a nullement besoin d'user de la politique pour être utile à son pays, à sa ville. D'où la pertinence, dira-t-il, d'apporter cette contribution qu'il envisage mettre gracieusement à la disposition du candidat qui sera à la tête de la mairie de Dakar à l'issue des prochaines élections locales du 23 janvier 2022.



Le maire sortant, Soham El Wardini, Pape Diop, Abdoulaye Diouf Sarr, Barthélémy Dias, Doudou Wade, tous ont été interpellés par l'architecte pour faire de ce projet de 'ville nouvelle', une réalité, car dit-il, " si ce projet peut marcher dans d'autres pays, dans d'autres villes comme Kinshasa (celui de Kitoko), il peut bien être exécuté à Dakar".

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Pierre-Goudiaby-Atepa-s-...