Pierre Mbakhane Gomis sur l’augmentation du prix du carburant: « nous n’excluons pas d’aller en grève » L’augmentation annoncée du prix du carburant n’est pas du tout du goût des syndicats des transporteurs. Surtout que, déplore Pierre Mbakane Gomis, « nous n’avons pas du tout été consultés. Maintenant, nous voulons des discussions avec l’Etat pour voir comment supporter cette hausse ».

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

Réagissant sur la RFM, le président du Syndicat des transports routiers martèle : « nous dénonçons cette mesure. Et s’il n’y a aucune mesure d’accompagnement, nous n’excluons pas d’aller en grève ».



Les prix de l’essence et du gasoil augmenteront respectivement de 80 francs CFA et 60 francs, ce samedi, à partir de 18 h.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos