Pikine- Attaques contre le pouvoir: Les jeunes de Macky Sall "détruisent" Moustapha Diakhaté

Vendredi 6 Septembre 2019

Les critiques acerbes de l’ancien parlementaire, Moustapha Diakhaté sont décriées par des jeunes de son parti. Ces derniers, très virulents, le rappellent à l’ordre et à s’aligner à la volonté du Chef de l’Exécutif, Macky Sall. « Moustapha Diakhaté doit, aujourd’hui, savoir raison garder. Ses sorties intempestives le rapetissent, davantage. Voilà un homme sorti du néant, qui a fini par avoir tous les honneurs grâce au Président Macky. Il a cheminé avec Wade qui l’a élevé au rang de simple chargé de mission.



En 2012, à la faveur de la deuxième alternance démocratique, il a dirigé la liste départementale de Dakar aux Législatives pour, ensuite, devenir député et Président du groupe parlementaire de la majorité(BBY) durant 05 ans. C’est un opportuniste, un ingrat qui pense pouvoir exercer son chantage sur Macky et son régime.



Et toute honte bue, il menace et fait des déballages qui ne tiennent pas la route. Il doit se taire et se terrer sinon... », a dénoncé ce vendredi, en conférence de presse, le responsable APR de la Commune de Pikine-Ouest, Ngagne Guèye.



Les jeunes apéristes considèrent Moustapha Diakhaté comme un contre-exemple, symbolisant la mauvaise foi et la sournoiserie en politique. « On lui a tout donné alors qu’il n’était pas le plus méritant. Il n’a aucune base politique solide ni au Plateau ni à Touba, où il est actuellement vomi par les populations.



Dernièrement, il a été ministre-Chef de Cabinet politique du Chef de l’Etat. Il a donc une dette de reconnaissance envers le Président Sall et son régime. Qu’il sache que ses chantages ne passeront pas.»

