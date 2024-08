Pikine : Aziz Dabala et de son colocataire, retrouvés morts dans leur appartement

Deux corps sans vie dont celui du jeune danseur Abdoul Aziz Ba, plus connu sous le sobriquet d’Aziz Dabala, ont été retrouvés ce mardi dans un appartement à Pikine Technopole. L’Observateur repris par Seneweb, rapporte qu’un déploiement d’éléments de la police locale a éveillé la curiosité des riverains.



Renseignement pris, poursuit la source, ces derniers ont appris la double découverte macabre dans un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble.



Le quotidien d’information, décrivant la scène, rapporte que l’un des corps a été retrouvé dans la salle de bain de l’appartement, et le second, « enveloppé dans un drap », gisait dans le salon. Un autre indice a retenu l’attention des enquêteurs, relève L’Observateur : « La porte principale de l’appartement était fermée de l’extérieur. Et sur la serrure de celle de l’une des chambres, également fermée, pendait une clé ».



S’agit-il d’un double homicide ou d’une bagarre qui a mal tourné ? Une enquête a été ouverte pour élucider l’affaire, signale le journal du Groupe futurs médias.



