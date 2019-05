Pikine Djeddah Thiaroye: le maire Cheikh Dieng exclut 9 conseillers municipaux 9 conseillers municipaux de la mairie de Djeddah Thiaroye Kao, dans le département de Pikine ont été exclus par le maire Pds, le docteur Cheikh Dieng, pour absentéisme. Les détracteurs du maire libéral dénoncent, toutefois, un acte politique. Djeddah Thiaroye Kao est la commune la plus peuplée du département de Pikine, avec plus de 60 quartiers.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2019 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|



