Pikine Icotaf : Deux Nigérians arrêtés avec 40 faux billets de 100 euros échappent à un lynchage Deux Nigérians pris en possession de 40 faux billets de 100 euros (2 millions 600 mille francs Cfa) au marché Djiby Sarr de Pikine Icotaf, ont échappé à un lynchage. Les deux présumés faussaires ont débarqué, avant-hier, vers 23h, dans ledit marché pour faire le change de leurs billets auprès d'un commerçant, rapporte le journal "Les Echos".

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

Mais mal leur en a pris. Dès que leur interlocuteur a fait le constat, il les a empoigné, abreuvé de toutes sortes d'injures et alerté ses autres collègues commerçants. Aussitôt, une foule immense se forme, gronde de rage et profère des menaces.



D'autres craignant un lynchage à mort des Nigérians, s'interposent et alertent les limiers du commissariat de d'arrondissement de Guinaw-Rails. Ces derniers rappliquent sur les lieux et interpellent les deux mis en cause. Toujours d'après les informations du journal "Les Echos", ils devraient être présentés ce mercredi devant le procureur de la République de Pikine/ Guédiwaye, pour détention et tentative de mise en circulation de faux signes monétaires étrangers.

