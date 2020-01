Pikine: La Police arrête un faux policier

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020 à 20:50 | | 0 commentaire(s)|

Un homme qui se faisait passer pour un policier et qui rackettait les automobilistes, a été interpellé par les agents du commissariat de Pikine. Il détenait de faux papiers avec lesquels il rackettait les automobilistes. L’homme est présentement arrêté et placé en garde-à-vue au commissariat de Pikine.



Pour rappel, il y a juste quelque mois, un éleveur du nom de D. Sy, avait été arrêté dans la même localité. Il avait écopé de 3 mois avec sursis. Le manque de preuves l’avait sauvé de la prison.

