Pikine : La permanence locale du parti de Thierno Alassane Sall vandalisée

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 08:17 | | 1 commentaire(s)|

Le siège départemental de Pikine du parti «La République des Valeurs» (Rv) de Thierno Alassane Sall a été vandalisé dimanche dernier aux environs de 18 heures, a appris L’As. « Les portes de la permanence ont été défoncées et des photocopies de cartes d’identité ont été emportées », selon la source.

L’auteur ou les auteurs de cette agression restent inconnus. Mais, selon le journal, les militants de ce parti soupçonnent des dessous politiques avec l’approche des élections locales et la candidature déclarée de leur responsable local Lamine Guèye à la mairie de Pikine-Nord. Aussitôt informée, la Police de Pikine s’était déplacée sur les lieux pour procéder au constat et prélever des empreintes. Et en attendant les résultats de l’enquête, les responsables locaux de la République des valeurs ont déposé une plainte au Commissariat de Pikine.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos