Pikine : Le cambrioleur T. Camara pris en flagrant délit avec plus de 70 coupons de tissu

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Mai 2023

Un cambrioleur notoire qui a fait plusieurs victimes au marché Zinc a finalement été appréhendé par les agents du commissariat de Pikine. T. Camara a été pris en flagrant délit, avec plus de 70 coupons de tissu.



Tout a commencé lorsque les hommes du commissaire Mame Arona Bâ ont été alertés par un vigile, de la présence d’un suspect dans ledit marché. Les enquêteurs se sont rapidement rendus sur les lieux et ont mis en place un dispositif de surveillance. Après quelques minutes d’observation, les membres de la brigade de recherches du commissariat ont repéré un individu porteur d’un sac, sortant d’un magasin.



Le cambrioleur talentueux a été arrêté en possession de 71 coupons de tissus variés. Après son arrestation, il a été conduit au commissariat pour être interrogé et a avoué les faits. Il a également révélé que son complice avait réussi à s’échapper. Suite à l’annonce de l’arrestation de ce présumé auteur de vols en série, plusieurs victimes se sont présentées devant les enquêteurs du commissariat de Pikine, selon seneweb.



I. Diouf a témoigné que son commerce avait été cambriolé dans la nuit du 12 au 13 avril 2023 et des marchandises d’une valeur de 1,5 million de francs Cfa avaient été volées. La commerçante A. Seck a également déclaré que des tissus d’une valeur de 1,2 million de francs Cfa avaient été dérobés dans sa boutique.



Poursuivi pour association de malfaiteurs, vols multiples en réunion commis la nuit avec effraction au marché Zinc de Pikine, le menuisier ébéniste T. Camara a été présenté au procureur de la République. Son complice en fuite, est actuellement activement recherché par la police de Pikine.











Senenews

