Pikine: Les capacités des jeunes gynécologues-obstétriciens, renforcées

L’hôpital de Pikine abrite un atelier de renforcement des capacités à l’intention des jeunes gynécologues-obstétriciens, en prélude du congrès de la société sénégalaise d’endoscopie, prévu mercredi et jeudi prochains.



’’Nous avons décidé, avant ce congrès, d’organiser cet atelier pré-congrès pour renforcer les capacités des jeunes gynécologues pour les préparer", a dit le Professeur Abdoul Aziz Diouf, gynécologue-obstétricien, vice-président de la société sénégalaise d’endoscopie en gynécologie obstétrique, à l’ouverture de la rencontre.



"Nous ambitionnons de vulgariser l’endoscopie à travers le pays et en Afrique, mais aussi de former les jeunes gynécologues-obstétriciens’’, a fait savoir Pr Diouf à l’Aps.