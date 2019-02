Pikine: Les femmes de Bby soldent leurs comptes, étalent leurs misères et s’entre-déchirent autour de 10 millions

L’appel à la grande mobilisation sur fond de rappel des troupes de la mouvance présidentielle, mardi 19 février 2019, pour le méga-meeting départemental du candidat Macky Sall, au stade Alassane Djigo de Pikine, risque de tourner au fiasco, en termes de grande affluence, du côté des populations féminines du département. Les femmes de Bby disent être sans le moindre sou pour drainer du monde au stade le jour-j. Aussi, elles ont crié leur désarroi, hier, au cours de leur assemblée générale à la salle de délibération de la mairie de ville.



Abdoulaye Thimbo, Abdou Karim Sall, Pape Gorgui Ndong et Awa Niang indexés et sollicités



Toutes les femmes ont déploré avec vigueur la situation, durant leur prise de parole, et ont interpellé les responsables du département, notamment Abdoulaye Thimbo (Maire de ville), Abdou Karim Sall (Directeur général de l’Artp), Pape Gorgui Ndong (ministre de la Jeunesse), Thierno Ndome Bâ (le mari d’Aminata Tall) et Awa Niang. Ceci aux fins d’apporter leur participation. «Ils doivent faire un geste pour nous. Thimbo et Abdou Karim Sall doivent apporter chacun 10 millions Cfa. Pape Gorgui Ndong et Awa Niang, 5 millions chacun. Ainsi, cela nous fera au total 30 millions Cfa. Cette somme sera ajoutée aux 10 millions que Cheikh Kanté nous avait offerts, il y a 2 ans de cela», a laissé entendre l’ancienne députée de Djeddah Thiaroye Kao, Thilo Sarr.



Elle sera confortée dans sa position par d’autres responsables de femmes de Bby, qui ont dénoncé la modicité des 10 millions et ont hurlé leur ras-le-bol, avant d’étaler leurs misères spécifiques dans leurs différentes localités respectives dans le département.



La responsable des femmes à Diamaguène Sicap Mbao accuse ses camarades de Pikine



Maïmouna Kane a été plus virulente et explicite dans ses diatribes, au cours de son temps de parole et engage le règlement de comptes avec ses camarades politiques de Pikine. « Outre le manque de moyens politiques pour assurer une forte mobilisation le jour du meeting de Macky Sall au stade Alassane Djigo, je voudrais dire que notre commune Diamaguène Sicap Mbao détient la plus forte coalition de 30 partis représentatifs de Bby à Pikine. Et nous travaillons en parfaite intelligence avec notre maire. Cependant, nous déplorons l’attitude de certains camarades de Pikine, qui torpillent tout le temps nos actions », a fait remarquer la responsable locale des femmes de Bby.



Awa Niang se décharge des 10 millions, dit avoir tout donné à la trésorière départementale et déplore la division des femmes



Le deuxième questeur à l’Assemblée nationale a réagi par rapport aux incessantes interpellations de ses camarades sur les 10 millions de Cheikh Kanté et dit avoir remis tout le fric à la trésorière départementale. « Je n’ai plus aucune responsabilité par rapport aux 10 millions. J’ai tout donné à la trésorière département de Bby, Fatou Sow. Que personne ne m’en parle plus. Faites-en ce que vous voulez », a déclaré Awa Niang. Qui demande la présentation de l’argent au public. La patronne départementale de Bby a fustigé la division interne des femmes et leur a demandé de se concentrer sur la réussite de la forte mobilisation du meeting du 19 février prochain.













