Pikine: Les femmes de l’Apr se bagarrent jusqu’au sang, la tête de l'une d’elles fracassée

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|

Le sang a coulé hier au siège de l’Alliance pour la République (Apr) de Pikine. Une violente bataille rangée a opposé deux groupes de femmes rivaux dont le camp d’Awa Niang, par ailleurs députée et vice-questeur de l’Assemblée nationale.



Il y a eu plusieurs blessées dont une grièvement. Celle-ci a reçu une chaise sur la tête. Cette situation résulte de la grève la faim que l’un des groupes observait depuis quelques jours. Ces femmes de l’Apr de Pikine réclamaient "plus de considération" de la part du patron de l'Apr, le Président Macky Sall. Elles ont déclaré vouloir rappeler au chef de l’État, à travers ce mouvement d'humeur, "ses promesses".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos