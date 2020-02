Pikine : Ndioba Seck assassinée à cause du fœtus de 6 mois qu’elle portait

Le quotidien "Libération" dans sa parution de ce jeudi, fait de nouvelles révélations sur la mort de la dame Ndioba Seck. Selon nos confrères, elle a été assassinée à cause de la grossesse de six mois qu’elle portait.



Le présumé tueur et petit ami de la victime, Alioune B. alias «Alioune moto», n’a jamais supporté que Ndioba soit tombée enceinte d’un autre homme que lui. Il aurait demandé à plusieurs reprises à sa petite amie d’avorter. Ce que Ndioba a toujours refusé.



Ainsi, il a asséné 64 coups de couteau à Ndioba Seck pour être sûr que le fœtus de 6 mois qu’elle portait, sera atteint.



Actusen.sn





