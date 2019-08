Pikine Seras ‘’Cfa’’: un homme meurt en plein rue après un malaise

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 11:54

Un homme d’une trentaine d’années a trouvé la mort suite à un malaise dans la rue. C’est hier, vers 19h, que cela s’est produit à Pikine Seras ‘’Cfa’’. Selon des témoins, la victime marchait toute seule sur le bas-côté » de la route, avant de s’écrouler brusquement et de rendre l’âme. Les limiers qui se sont rendus sur place, n’ont pas trouvé de papiers pouvant l’identifier.

Conduit dans un hôpital de la capitale, les conclusions de l’autopsie sont attendues aux fins de déterminer la cause de son décès, rapporte Les Echos.

