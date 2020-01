Pikine - Serigne Atekh Mbacké à Pape Gorgui Ndong: "Tu as tout mon soutien"

Le marabout Serigne Atekh Mbacké, fils de Serigne Fallou Mbacké a rendu une visite de courtoisie ce jeudi (hier) à Pape Gorgui Ndong, « élu » récemment meilleur maire de Pikine. Il a été reçu avec tous les honneurs par ce dernier et les populations de Pikine Ouest.



En compagnie d’une forte délégation, le marabout a réitéré son estime à l'endroit du maire de Pikine Ouest et a aussi salué sa « détermination et sa persévérance dans son combat pour le bien-être des populations de sa commune ». Serigne Atekh Mbacké a, devant une forte assistance, prié pour lui afin qu’il réussisse sa mission.



Et le guide religieux d’adouber l’édile de Pikine-Ouest : « Tu as mon soutien. J’ai tout laissé entre les mains de Serigne Touba. Je prie Dieu qu’il te donne la paix et qu’il en fasse autant pour le Sénégal… ».



L’ancien ministre de la Jeunesse a profité de cette visite, pour demander à son hôte du jour, de « prier ardemment » pour le chef de l’Etat, pour la réussite du Plan Sénégal émergent. Pape Gorgui Ndong a réitéré devant le marabout, les ambitions du chef de l’Etat pour le Sénégal et il a sollicité des prières mais aussi un soutien du marabout pour atteindre ses objectifs.





