Pikine : Sit-in des populations pour réclamer plus de sécurité

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mai 2022

Les populations de Pikine ont organisé un sit-in mercredi dernier, pour dénoncer l’insécurité galopante qui sévit dans le pays.



Elles ont profité de ce rassemblement encadré par la police, pour réclamer l’érection d’un Commissariat central à Pikine et le renforcement en moyens matériels et humains de la police.



Algora Sène qui a porté la voix des manifestants, souhaite aussi la restauration de la peine de mort pour mettre fin aux meurtres, relate "L'As".

Ndèye Fatou Kébé