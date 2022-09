Pikine: Un sportif s'écroule en pleine course et meurt La mort subite d'un sportif plonge Pikine Cité 1 dans la consternation et la tristesse. Le drame s'est déroulé hier, samedi, dans la matinée, au niveau du jardin public de cette localité. Après avoir effectué son jogging matinal, l'individu, non encore identifié, s'est écroulé en pleine course, sur le chemin du retour.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Septembre 2022 à 22:41 | | 0 commentaire(s)|

Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années ne se relèvera jamais. Il serait décédé sur le coup, victime d'un malaise.



Informés du drame hier samedi vers 8 h, les éléments du commissariat de Pikine ont effectué un transport sur les lieux indiqués. Les limiers ont retrouvé un homme vêtu d'un maillot de l'équipe nationale du Sénégal, allongé au sol, sans vie. La victime ne présentait aucune trace de lutte, ni de violence sur son corps.



Après le constat effectué, le corps sans vie a été acheminé à l'hôpital Dalal Jamm pour autopsie.



L'enquête ouverte par la police de Pikine suit son cours.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook