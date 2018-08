Pikine: Une Française de 3 ans, en vacances scolaires au Sénégal, détournée puis violée

L’horreur s’est produit à Pikine Rue 10. Une Française d’origine sénégalaise de trois ans, a subi un viol. La fillette est en vacances au Sénégal avec ses parents depuis le 19 juin dernier.



Selon L’AS, qui rapporte les faits, les faits remontent au 31 juillet dernier. Le présumé violeur aurait entraîné la fillette sur la terrasse d’une maison abandonnée pour abuser d’elle.



Quelques jours plus tard, l’enfant voit son bourreau dans la rue almors qu'elle était dans les bras de sa mère. Dès qu’elle voit le monsieur, elle se montre terrorisée. Crie et s’agrippe sur sa mère comme pour se protéger. Elle dit à sa maman que le monsieur est méchant. Et ajoute : «Il a sorti une mouche méchante, une bête noire longue et l’a posée ici sur mon sexe.»



La maman, se doutant certainement que quelque chose était arrivée à sa fille, la conduit à l’hôpital. Le diagnostic est sans équivoque : il conclut à une déchirure de l’hymen de la fillette.



Le mis en cause a été arrêté puis déféré au parquet pour viol, détournement de mineur et acte de pédophilie, selon le journal L'As.