Pikine - après avoir dépouillé 17 millions à un commerçant La police freine la bande des six qui écumait à bord de deux motos Six personnes sont en garde àvue dans les locaux du commissariat de police de Pikine. Elles dictaient leur loi à bord de deux motos qu’elles surchargeaient pour écumer leurs cibles, après les avoir neutralisées avec une pompe à gaz. Enquete



Gros coups de filet des limiers du commissariat de police de Pikine et de Zac Mbao qui ont mis la main sur une bande de six personnes pour les faits d’association de malfaiteurs, vol de numéraires avec violences commises avec usage de moyens de locomotion, d'un gaz asphyxiant et blanchiment d'argent. I



Il s’agit du mécanicien M. B. Seck (né en 1999), des tailleurs T. Ndiaye (âgé de 19 ans), B. Ndiaye (né en 1999), M. L. Guèye (23 ans) habitant Pikine. A Zac Mbao, ils ont alpagué deux autres, en la personne de M. F. Ngom (22 ans) et C. Ndoye (24 ans).



Selon nos informations, le 30 juin dernier, la police de Pikine avait reçu une plainte d’un certain O. Camara contre des inconnus pour des faits d'agression suivis de vol de numéraires. Ce jour-là, renseigne la victime, une bande composée de six personnes à bord de deux motos l'a dépouillé de ses biens, après l'avoir violenté à l'aide d'un gaz asphyxiant (pompe à gaz) derrière la gare des Baux maraichers de Pikine.



Poursuivant, il a déclaré que les susnommés ont emporté la somme de 17 285 000 F CFA reçue au foirail de Diamaguene-Sicap-Mbao. Suite à l'audition de la victime et au regard de la gravité des faits relatés, renseignent nos sources, une mission a été donnée aux agents de la brigade de recherches dudit commissariat de se lancer activement à la recherche des malfaiteurs et, le cas échéant, les interpeller pour leur conduite immédiate au commissariat pour les besoins de leur audition.



Mission accomplie, confient nos interlocuteurs : les limiers sont parvenus à mettre la main sur quatre individus suspectés d'avoir participé à l'agression et qui s'étaient donné rendez-vous au bar à l'enseigne Rosaire de Pikine en train de passer de bons moments. Interrogés sommairement, la bande à M. B. Seck, T. Ndiaye, B. Ndiaye et M. L. Guéye a nié les faits sans convaincre.



C'est d'ailleurs ce qui a conduit les enquêteurs à effectuer une perquisition domiciliaire chez eux. Cette opération a été fructueuse, puisqu’elle a permis d’y découvrir la somme d’un million neuf cent mille francs CFA. Pendant ce temps, deux individus ont été interpellés par des éléments du commissariat de Zac Mbao lors d’une patrouille de sécurité. Ils sont eux également mêlés à cette histoire. Ils ont tous été mis à la disposition de la police de Pikine pour continuation d'enquête.



Contrairement aux quatre autres, M. F. Ngom et C. Ndoye ont reconnu leur participation directe aux faits précités avant de déclarer chacun en ce qui le concerne avoir acquis respectivement une moto à 800 000 F CFA pour M. F. Ngom et à 2 200 000 F CFA à C. Ndoye, ainsi qu'un téléphone de marque IPhone 13 d’un coût estimé à 700 000 F CFA. L’enquête se poursuit pour les auditions et au terme de leur période de garde à vue, ils seront présentés au parquet.



