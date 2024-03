Pikine et Guédiawaye: Déthié Fall s’engage à des programmes de financement de jeunes et des femmes

« Je vous adresse mes profonds remerciements pour l'accueil magnifique en cet après-midi de Ramadan. On va vers un rendez-vous électoral où l'enjeu décisif et le plus important est d'avoir un changement qualitatif dans la marche du pays.



Le diagnostic est connu de tous et nous en avons une compréhension très claire. Inondation, assainissement, chômage, environnement et cadre de vie. Je prends l'engagement que si vous me faites confiance au soir du 24 mars 2024, d'accorder une priorité absolue. Je prends l'engagement d'engager des programmes de financement à destination des jeunes et des femmes, sans discrimination ni favoritisme.



Pour ce qui est de la question des inondations, de l'assainissement et donc du cadre de vie, il est inadmissible que la banlieue de Dakar continue toujours d'être lieu de piscines à ciel ouvert à chaque hivernage. »