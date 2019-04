Pikine : la prostituée, le portable et les 50 000 francs Cfa Fatou Ndiaye, prostituée de son état, devra méditer sur son sort en prison. Elle a été condamnée à 2 ans de prison ferme pour avoir volé le portable et 50 000 francs d’un client qui refusait de la payer après leurs relations sexuelles tarifées, rapporte "Les Echos".

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 14:37 | | 0 commentaire(s)|

Fatou Ndiaye qui était retournée dans la chambre de son client pour voler son téléphone portable et la somme d’argent en question, a été condamnée à 2 ans de prison par le tribunal de Pikine, hier, pour défaut de carnet sanitaire et vols multiples, souligne le journal.



Son petit ami, Khadim Ndiaye, sa logeuse Oumou Tine et sa tante Coumba Ndiaye ont été reconnus coupables, et ont été condamnés à 6 mois de prison dont 1 mois ferme pour recel.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos