Pikine: un adolescent arrêté avec 1,5 kg de chanvre indien, deux de ses proches proposent 190 000 FCfa au commissaire… M.K. un adolescent de 17 ans, Aliou C. et Djiby D., ont été arrêtés aux abattoirs de la Sogas de Dalifort et placés en garde-à-vue pour détention, trafic de chanvre indien et tentative de corruption, à la police de Pikine. Ils ont été pris à la suite d’une information donnée par les limiers, rapporte "L’As". L'adolescent a été arrêté avec 1,5 kilogramme de chanvre indien, et avait par devers lui, 10 000 FCfa. Aliou C. et Djiby D., respectivement boucher et éleveur, tentent alors de corrompre le commissaire, en lui proposant 190 000 FCfa. Ils seront automatiquement mis dans le panier à salade.

