Pikine : un pitbull déchiquète un talibé, son propriétaire arrêté Le jeune talibé Abdoulaye Baldé, l’a échappé belle. L’enfant âgé de 15 ans a été attaqué par un pitbull qui s’est échappé de la maison de son propriétaire et l’a sévèrement mordu aux deux joues et aux mollets. Le drame s’est passé, hier, à Pikine Icotaf Cité 2, vers 9 heures, selon "La Tribune". Il fallu l’intervention énergique des commerçants du marché du dimanche pour libérer l’enfant des crocs du chien. Le talibé très mal en point, a été évacué à l'Institut Pasteur de Dakar, tandis que le propriétaire du chien est en garde-à-vue. Il est poursuivi pour coups et blessures.

