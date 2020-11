Pillage des ressources halieutiques: L'UE veut un nouveau partenariat de 10.000 tonnes de poisson par an L'Union Européenne veut un nouveau partenariat portant sur dix mille tonnes de poisson par an avec le Sénégal. Mais à ce ryhtme, les eaux sénégalaises seraient de plus en plus pillées.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 06:53 | | 0 commentaire(s)|

L'Union européenne veut aussi l'ouverture des eaux sénégalaises à vingt huit (28) thonniers senneurs congélateurs, dix (10) canneurs et cinq (5) palangiers d'Espagne, du Portugal et de la France.



Elle veut aussi des possibilités de pêche au merlu noir, pour deux (2) chalutiers espagnols.



Au moment où les pêcheurs sénégalais crient à la raréfaction des ressourcess halieutiques dans les eaux, ce nouveau partenariat, qui a des chances d'aboutir, va appauvrir davantage la mer. D'où aussi la vague déferlante des pêcheurs en route vers l'Espagne, vers des voyages incertains et pleins de risques.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos