Pilote d’avion, informaticien, président d’Université : 10 choses à savoir sur Issa Sall, candidat à la Présidence du Sénégal

Par À la présidentielle, il portera les couleurs du PUR, dont il est le coordonnateur national. Révélation des législatives de juillet 2017, ce parti était arrivé en quatrième position au niveau national, avec plus de 155 000 voix, soit 4,7 % des suffrages exprimés.Il se présente pour la première fois à la magistrature suprême, mais a l’expérience des campagnes électorales : il a été élu vice-président du Conseil régional de Fatick (Ouest) à la fin des années 1990, puis député en 2017.Il est membre de la dahira Moustarchidine Wal Moustarchidaty (« Cercle des hommes et des femmes à la recherche de la juste voie »), sorte d’association de bonnes œuvres dérivée de la confrérie tidjane. Ses fidèles sont souvent considérés comme des personnes respectables et éduquées. Selon Issa Sall, « environ 90 % des Moustarchidine » adhèrent au PUR, ce qui conduit certains à faire l’amalgame entre ces deux mouvements.D’après plusieurs médias sénégalais, des tensions opposeraient Issa Sall à Serigne Moustapha Sy, qui est à la fois le guide des Moustarchidine et le président du PUR. Le premier dément formellement et assure rester le « collaborateur direct » du second.Titulaire d’un brevet de pilote depuis six ans, il est membre de l’aéroclub de Dakar. Durant son temps libre, il aime prendre les commandes d’avions privés de quatre à six places pour survoler Saint-Louis ou la Casamance.Après des études au lycée à Saint-Louis, il a obtenu un DUT en électronique à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar . Il est ensuite parti aux États-Unis, où il a décroché un doctorat en informatique, à l’université George-Washington. À son retour à Dakar, il a commencé sa carrière au service informatique de Météo Sénégal avant de rejoindre le Centre régional africain de technologie (Crat).« POUR MOI, LA POLITIQUE N’EST PAS UN MÉTIER. MON MÉTIER, C’EST ENSEIGNANT »« Pour moi, la politique n’est pas un métier. Mon métier, c’est enseignant », explique-t-il. Professeur en informatique, il préside l’un des établissements privés les plus connus de Dakar, l’université du Sahel, qu’il a fondée en 1998. Elle compte environ 1 500 étudiants et une centaine d’enseignants.Le PUR passe pour être un parti très discipliné, qui s’appuie sur de nombreux cadres supérieurs, en particulier des scientifiques. Résultat : sa collecte des parrainages était quasiment exempte d’erreurs, et il a devancé tous ses concurrents.Issa Sall est né en 1956 à Tattaguine, une commune rurale située à une vingtaine de kilomètres de Fatick. Il est donc originaire du même département que Macky Sall , de cinq ans son cadet.Comme les autres opposants, il se montre solidaire de Khalifa Sall et de Karim Wade, qui ont été écartés de la course présidentielle en raison de leurs condamnations judiciaires. Il estime ainsi que les procédures contre l’ex-maire de Dakar et le fils d’Abdoulaye Wade sont « politiques ».Par Benjamin Roger (JA)



