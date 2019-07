Pire : Cheikhou Kouyaté fait citoyen d'honneur Le maire de Pire (Tivaouane), Serigne Mboup, a élevé Cheikhou Kouyaté au rang de citoyen d’honneur de la localité. La cérémonie s’est déroulée, au domicile de la mère du capitaine des Lions.

« Le Sénégal a été l'équipe Fair Play du tournoi. Au delà des performances sportives, il a, en capitaine courageux, dirigé ses troupes mais aussi montré un engagement et une détermination qui sont des qualités biens de chez nous », a dit Serigne Mboup.

« Cheikhou Kouyaté comme sa maman qui s'est parfaitement bien intégrée ici à Pire, aide beaucoup les pirois. Il est un modèle pour les jeunes du Sénégal et de l'Afrique entière », a ajouté le Dg de la Sar.

Serigne Mboupe a aussi rendu hommage à Ousmane Tanor Dieng et Ameth Amar, décédés en une semaine d’intervalle.



