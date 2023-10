Pire: Le Khalife vante les réalisations du Président Macky Sall et bénit Amadou Ba Le Premier Ministre Amadou BA a eu une journée chargée ce lundi 30 octobre 2023 coïncidant avec le 3ème jour de sa tournée économique dans la région de Thiès. Ainsi, après Tivaouane où le Chef du Gouvernement a effectué une visite privée chez le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar SY MANSOUR, il a fait un saut à Pire Chez le Khalife Serigne Mame Abdou CISSÉ.

Arrivé avec une forte délégation, le Premier Ministre Amadou Ba a été accueilli avec les honneurs. Une tente spéciale a été aménagée pour recevoir l’hôte de marque du jour. Prenant la parole, le Vice Khalife Serigne Maodo CISSÉ a souhaité la bienvenue à Amadou BA et à sa délégation composée de ministres et des autorités administratives compétentes.



Ensuite, ce fut le tour du Pm Amadou BA de prendre la parole dans la sobriété de l’événement car il doit présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu du défunt Khalife Serigne Mansour CISSÉ.



À l’entame de son discours, Amadou BA a rapporté les salutations du Président Macky SALL à l’endroit du Khalife et de toute la famille religieuse. Le Premier Ministre a rappelé qu’il effectue une tournée économique dans la région et a sollicité des prières pour sa réussite.



Prononçant le discours de clôture, le Khalife Serigne Mame Abdou CISSÉ a souhaité la bienvenue à son illustre hôte et a fait preuve de sobriété en respectant la rigueur protocolaire en étant très bref. Par la suite, il a formulé des prières à Amadou BA pour qu’il puisse faire face à la lourde charge en étant désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Revenant sur la situation socio-économique du pays, le Khalife a indiqué que « Tous les pays ont des problèmes donc le Sénégal ne peut pas en échapper . Mais ce qui bien c’est que le Gouvernement fait des efforts incommensurables pour satisfaire les besoins de la population …Tout le monde a vu les réalisations du Président Macky SALL, ce qu’il a fait pour le Sénégal aucun autre président ne l’a fait », a martelé le Khalife. Avant de rappeler les performances économiques du Sénégal au niveau de l’Afrique de l’Ouest.



Enfin, la cérémonie s’est terminée par une séance de prière du Khalife en faveur du Premier Ministre Amadou BA.











