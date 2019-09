Pire: Le mouvement de Baye Ciss investit la cité religieuse. Le mouvement politique Changement-Action-Réaction (CAR) de l'administrateur de sociétés Cheikh Ibrahima Ciss, plus connu par le nom Baye Ciss, étend ses tentacules à Pire. C'est à travers un tournoi de football que les amis de Baye Ciss ont investi la cité religieuse. Ce tournoi qui a vu la participation de 12 équipes, a baissé rideaux avec une très belle finale.



Abdoul Aziz Cissé, le responsable du mouvement Car à Pire a réussi à mobiliser les fils de la localité de toutes obédiences politiques autour d'un seul idéal; le développement de la localité.



L'animateur de la Tfm Mamadou Ndoye Bane et président du mouvement "Wallu wa Pire", parrain de la finale et le " CAR" n'ont pas lésiné sur les moyens pour la satisfaction de la jeunesse sportive de Pire. Ndoye et Abdou Aziz Cissé ont appelé les fils de Pire à s'unir pour le développement de la localité.



Ainsi le mouvement de Baye Ciss a profité de cette occasion pour réconcilier le sport aux anciens footballeurs (les "Vétérans de Pire) en les primant ainsi que l'équipe de basket-ball féminine de la cité religieuse. Celle-ci a reçu pour sa part, un lot de ballons.











