Pire : Un militaire sénégalais et un mauritanien seraient au cœur de la saisie de 3.900 minutions de guerre

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Pire (Thiès) ont saisi d’importantes quantités d’armes de guerre. Il s’agit selon L’Observateur qui donne l’information de 3.900 munitions de calibre 7,62 mm, utilisées le plus souvent pendant les "grands conflits". L’opération a eu lieu dans la nuit du 25 au 27 octobre vers les coups de 2 heures du matin sur la Route nationale 1 (Rn1). La quantité devrait transiter par Rosso-Sénégal. Deux hommes, un mauritanien du nom de Moustapha et un certain B. Sangaré, militaire en service au camp Lemonier à Dakar seraient au cœur de l'affaire. Les deux chauffeurs- convoyeurs , Ahmed Ndiaye et Macky Talla Ndiaye ont été arrêtés et déférés jeudi au Parquet de Thiès.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos