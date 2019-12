Place de l’Indépendance : deux responsables du collectif « Noo Lank » interpellés (VIDEO)

Deux responsables de "Noo lank" viennent d’être interpelés à la Place de l’Indépendance où ils comptent tenir un sit-in contre la hausse du prix de l’électricité. Il s’agit du rappeur et activiste Cyrille Touré alias "Thiate" et Aliou Sané coordonnateur du mouvement Y en a marre. Ils sont conduits au commissariat central de Dakar. La police a lancé des grenades lacrymogènes contre d’autres manifestants qui voulaient rejoindre les lieux.





