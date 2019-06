VIDEO - Place de l’Indépendance: l’activiste Abdou Karim Guèye de nouveau arrêté Abdou Karim Guèye alias K-Rim Xrum Xax a de nouveau été arrêté ce lundi à la place de l'indépendance. L’activiste diffusait en live une vidéo via facebook, à travers laquelle, il incitait les Sénégalais à le rejoindre pour dénoncer la gestion des ressources naturelles par le régime de Macky Sall. Plusieurs autres personnes qui étaient avec lui, ont aussi été arrêtées par la police et conduites au commissariat Central à Dakar.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juin 2019 à 13:44



