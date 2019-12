Place de l'indépendance: Thiat et Aliou Sané de Y en a marre arrêtés Les arrestations ont commencé à la place de l'indépendance. La tension est montée d'un cran. Alors que la foule s'amoncelle autour des dirigeants du Mouvement Yen a marre, Cyrille Touré alias "Thiat" et le coordonnateur dudit mouvement ont été interpellés. Pendant ce temps, les gaz lacrymogènes tonnent et c'est une course poursuite entre manifestants et forces de sécurité.



Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 15:29 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos