Place de la Nation : des militants de Ousmane Sonko agressent les reporters de Leral Les reporters de Leral ont été obligés d'arrêter leur reportage en direct de la Place de la Nation, ce mercredi 08 juin 2022. Ils ont été agressés par les partisans de Ousmane Sonko et le pire a été évité de justesse, Leral ayant décidé de faire rentrer ses reporters par mesure de sécurité.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 18:19 | | 2 commentaire(s)|

Assane Sarr et Cheikh Tidiane Sène, qui étaient en train de faire leur reportage en direct, ont été contraints d'arrêter, après que les partisans d'Ousmane Sonko ont foncé sur eux, visiblement déterminés à en découdre avec Leral.



Dans un premier temps, le reporter de Leral, Assane, a été pris à partie par certains d'entre eux qui lui lançaient des sachets d'eau comme projectiles. Tout mouillé, il en a souri, avant de recevoir des insultes que la décence empêche de répéter.



Non contents de ces actes barbares, ils ont failli le lyncher en le molestant dans un premier temps, avant de lui faire les poches, emportant tout sauf son téléphone portable. Certains d'entre eux, conscients de la gravité des faits, invitaient les autres bourreaux à arrêter, craignant d'être ensuite diabolisés.



Par souci de prudence, la Direction de Leral a jugé opportun de faire rentrer ses agents, en attendant de donner suite à cette agression qui n'a aucun motif.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook