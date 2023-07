Placé en garde-à-vue: Voici ce qui est reproché à Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2023 à 21:20 | | 0 commentaire(s)|

Le procureur de la République près le Tribunal hors classe de Dakar s’est prononcé sur l’arrestation vendredi du président du parti Pastef, Ousmane Sonko, finalement placé en position de garde à vue. A travers un communiqué, le maître des poursuites informe que « depuis un certain temps, il a été relevé à l’encontre du sieur Ousmane Sonko des actes, déclarations, écrits, images, et manœuvres circonstances sur plusieurs supports et en diverses », soulignant que « ces éléments, outre les lourdes conséquences sur l’ordre public, l’intégrité des personnes et des biens, sont constitutifs de faits pénalement répréhensibles ». Allant plus loin, Abou Karim Diop ajoute que « ce jour, dans l’après-midi, il a volé avec violence le téléphone portable d’une femme gendarme, dont le véhicule était tombé en panne aux abords de son domicile, et a aussitôt appelé le peuple, par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux, à se tenir prêt ». A cet effet, le procureur de la République a dit avoir instruit la Sûreté urbaine (SU) du Commissariat central de la Police de Dakar « d’ouvrir sans délai une enquête exhaustive pour divers chefs de délits et crimes à son encontre et de toutes autres personnes impliquées ». S.G



