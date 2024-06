Placé en garde-à-vue pour escroquerie foncière: L’affaire Adama Faye, frère de la Première Dame, Marième Faye Sall, risque d’être corsée par une autre plainte d’un certain Moustapha Seck L’affaire Adama Faye, frère de la Première Dame, Marième Faye Sall, placé en garde-à-vue, risque d’être corsée par une autre plainte d’un certain Moustapha Seck. Le plaignant, ayant joint Leral, poursuit Adama Faye pour escroquerie foncière sur un terrain d’un montant de 450 millions FCfa. Après avoir versé l’intégralité du montant de la transaction, Adama Faye aurait refusé de signer les documents auprès des chambres de notaires. Depuis lors, le jeune acquéreur court derrière son terrain. Apprenant son arrestation, Moustapha Seck a décidé de se joindre dans cette affaire, via une plainte qu’il compte déposer dès à présent, pour recouvrer ses droits. Affaire à suivre...

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2024



