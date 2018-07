Plage de Guédiawaye : En trois jours, onze personnes sont mortes par noyade

Week-end macabre à Guédiawaye dans la banlieue de Dakar. Onze personnes y sont mortes par noyade entre vendredi et dimanche. Selon le correspondant de la Rfm, qui donne l'information, six corps ont été retrouvés à la plage de Gadaye, ce lundi. Quatre dans l'après-midi et deux en mi-journée. Tous ont été identifiés. Les Sapeurs-pompiers, accompagnés des parents des victimes, sont partis à l'hôpital avec les dépouilles des victimes.



Les défunts sont de Yeumbeul pour l'essentiel. Ils sont âgés entre 14 et 29 ans.



Avant eux, trois adolescents sont morts par noyade dimanche, un autre samedi. Et, un autre cas de décès a été enregistré vendredi.