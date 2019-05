Plage de Yarakh : Un enfant de 8 ans meurt noyé, son corps introuvable La mer a encore fait parler d'elle. A Yarakh, c'est un enfant de 8 ans du nom d'Ahmeth Diouf qui a perdu la vie à la plage, alors qu'il jouait dans une pirogue avec quatre autres enfants, renseigne "Libération". Très affecté, son père Vieux Diouf revient sur les circonstances du drame.

"Lundi matin, c'est mon fils qui m'a amené mon repas à mon lieu de travail. Il était avec ses deux frères. Ils sont repartis. Quelques instants après, j'ai vu une foule immense au niveau de la plage. A mon arrivée sur ledit lieu, on m'a informé que c'est mon fils qui venait de se noyer. Ils étaient cinq, les quatre ont pu être sauvés mais pas lui.



Depuis, le corps est introuvable. Les plongeurs sont venus une fois faire des recherches. Après, ils ont promis de revenir mais depuis lors, ils n'ont plus fait signe. Mais de notre côté, nous poursuivons les recherches avec nos propres moyens. Je sollicite l'aide des autorités. Tout ce que je veux, c'est retrouver le corps de mon enfant".

La mère du défunt, Ngoné Diakhaté, est aussi inconsolable : "La veille de sa disparition, il m'a dit qu'il voulait aller à la plage pour se baigner. Je lui ait dit niet. Lundi, il a réitéré la même demande et j'ai refusé. Hélas, après l'école, il est allé amener le repas de son père et il a en a profité pour se rendre à la plage. Nous acceptons la volonté divine mais que l'Etat nous aide dans les recherches pour retrouver le corps"

