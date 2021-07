Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Plages de Dakar et sa banlieue : Déjà 50 morts par noyade dont la moitié enregistrée en juin Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 09:38 | | 0 commentaire(s)| Une cinquantaine de personnes ont déjà perdu la vie par noyade au niveau des plages de Dakar et sa banlieue cette année. Plus de la moitié de ces cas de noyade a été enregistrée durant le mois de juin dernier. Sud Quotidien

En atteste, alors qu’à l’issue d’une réunion de coordination à la Gouvernance de Dakar, le mardi 22 juin 2021, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers annonçait déjà un bilan de 41 morts, la mort de 8 autres personnes, trois jours après, le vendredi 25 juin, à la plage de Mbao et un corps repêché une semaine après à la plage de Malibu, portant le nombre de victimes à 50 morts. Et le pic est malheureusement attendu en ces mois de juillet et août, période des vacances scolaires.



C’est déjà le nombre de cas de noyade connus au niveau des plages de Dakar, pour cette moitié de l’année 2021. En moyenne, une centaine, voire plus, de décès sont recensés par an au niveau des plages à Dakar et sa banlieue. Pour y remédier, l’Etat est en train de concocter des mesures. Ainsi, la gestion des plages et la recrudescence des noyades étaient au menu d’une réunion de coordination à la Gouvernance de Dakar, le mardi 22 juin 2021



cette occasion, les autorités avaient fait mention de plus de 41 cas de décès par noyade enregistrés depuis le début de l’année 2021. Et plus de la moitié de ces cas sont identifiés à Dakar durant le mois de juin dernier, conformément aux statistiques partagées par la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP). Et l’accident le plus douloureux aura été celui qui a fait une dizaine (10) de morts (par noyade), le dimanche 13 juin 2021, à la plage de Malibu, à Malika, une plage interdite pourtant à cause de son sable mouvant. «Actuellement, d’après les statistiques partagées par la BNSP dans la région de Dakar, chaque année nous enregistrons en moyenne une centaine de cas de noyades.





Pour l’année 2021, nous en sommes déjà à 41 cas. Malheureusement, nous n’avons pas encore atteint le pic parce que l’expérience a montré que c’est au mois de juillet que nous atteignons souvent le pic. Cette fois-ci peut-être même août, après les examens scolaires, parce que c’est après ces examens qu’on constate un rush des jeunes vers les plages.



Pour prévenir ce pic là, il a fallu se concerter et discuter pour des mesures», avait expliqué le Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, au sortir de la rencontre. Ce bilan ne prend pas en compte les cas déplorés ces deux dernières semaines, donc ceux survenus après la réunion de coordination tenue à la Gouvernance de Dakar. La preuve, le vendredi 25 juin 2021, une série de noyade a été enregistrée à la plage de Sipress-Mbao.



En tout, 7 corps sans vie ont été découverts la même soirée. Un bilan qui s’est alourdi puisque le lendemain, samedi 26 juin, un nouveau corps sans vie échoué a été retrouvé sur cette même plage située dans la grande banlieue dakaroise. Ce qui a porté à 8 morts et 3 personnes disparues, le bilan de cette noyade signalée dans cette zone interdite à la baignade.



Des jours après, le dimanche 4 juillet dernier, un corps sans vie a été repêché à la plage de Malibu, à Malika, par un groupe de jeunes qui jouaient au football. C'était le corps d’un jeune garçon d'une vingtaine d’années qui a été repêché par ces footballeurs. Alertée, la Police est arrivée sur le lieu pour essayer de l'identifier. Le corps sans vie a été transporté par les Sapeurs-pompiers vers une morgue. Ce qui fait en tout un bilan de 50 morts connus par noyade

