Plaidoirie de l‘Anafs et de l’Asdecod : Malang Diedhiou mérite d’être reçu par le chef de l’Etat

Après les honneurs de l’Association nationale des arbitres de football du Sénégal (Anafs) et de la Douane sénégalaise, les ressortissants de la commune de Djinaky à Dakar ont rendu un vibrant hommage dimanche dernier à l’Unité 21 des Parcelles Assainies, à l’arbitre international Malang Diedhiou qui est un des leurs et qui a représenté le Sénégal à la dernière Coupe du monde tenue en Russie, compagnie de ses assistants El Hadji Malick Samba et Djibril Camara.



Les autorités communales, départementales et régionales et les hauts cadres de la Républiques, originaires de la Casamance, ont magnifié de leur présence cette cérémonie organisée par l’Association pour le développement de la commune de Djinaky (Asdecod). Ils ont tous salué « la générosité, la gentillesse, la courtoisie, l’altruisme, la rigueur, l’humilité et le sens élevé de la responsabilité, du devoir bien accompli » dans les terrains de football comme en dehors, de l’enfant prodige de Badiana.



« Tu as tant d’expériences à capitaliser et à partager, tant de valeurs à insuffler que nous t’exhortons à en faire bénéficier les jeunes arbitres pour que la flamme que El hadji Malick Samba et Djibril Camara ont ravivée ne s’éteigne jamais », a souhaité Badara Mamaya Sène, le président de l’Anafs. Pour lui, comme pour le président de l’Asdecod, Alphousseyni Amarta Diémé, « ce digne » fils de la Casamance, du Sénégal qui vient d’honorer le Sénégal et l’Afrique, mérite d’être reçu au plus haut niveau niveau pour être encouragé. Cette plaidoirie a été bien notée par le maire de la commune de Djinaky, par ailleurs ministre-délégué en charge de l’Accompagnement et de la mutualisation des organisations paysannes, Moustapha Lô Diatta.



Ce dernier a promis de transmettre cette demande d’audience au chef de l’Etat Macky Sall. Et Monsieur le maire de révéler qu’il compte élever Malang Diedhiou au rang de citoyen d’honneur de la commune de Djinaky, afin qu’il serve d’exemple et d’inspiration à la jeunesse.

