Plaidoyer pour la création d’un poste de Secrétaire d’État, pour les personnes en situation de handicap

Le président de l’association SOS Handicap Réinsertion Sénégal, Lamine Dabo, a plaidé, mardi, pour la mise en place d’un poste de Secrétaire d’État? pour la prise en charge des préoccupations des personnes vivant avec un handicap.



« Aujourd’hui, nous avons certes des députés à l’Assemblée nationale, ce que nous saluons d’ailleurs. Mais ils n’ont aucun pouvoir de décision. Ce que nous voulons, c’est un poste de secrétaire d’État pour les personnes handicapées pour une meilleure prise en charge de nos préoccupations », a-t-il déclaré.



M. Dabo s’exprimait lors d’un déjeuner de presse organisé dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale des personnes en situation de handicap.



A cette occasion, les différents participants ont passé en revue les difficultés et défis liés à la prise en charge des personnes handicapées et à leur intégration dans les activités génératrices de revenus.



Selon lui, le poste de Secrétaire d’État permettra ainsi aux personnes en situation de handicap, de discuter directement avec les plus hautes autorités du pays, sur leurs préoccupations actuelles, notamment la signature de tous les décrets d’application de la loi d’orientation sociale relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées.



Adoptée le 6 juillet 2010, cette loi prend en compte toutes leurs doléances liées essentiellement à la santé, à l’éducation, à la formation, à l’emploi, à l’insertion, à l’environnement, au sport.



Depuis lors, « sur les 10 décrets d’application et 4 arrêtés ministériels prévus, seuls 2 décrets sont signés », a déploré Lamine Dabo.



Il a ainsi invité le président de la République et son gouvernement, à « accélérer la signature de ces actes réglementaires indispensables, pour des résultats probants en faveur des personnes handicapées ».











