Plainte: L'ancien maire de Dakar, Pape Diop, escroqué à hauteur de 146 millions F CFA L'ancien maire de Dakar, Pape Diop et son fils ont porté plainte pour escroquerie contre Birama Dieye Sarrdit Djadie.

L'ancien président du Sénat Pape Diop se confie aux gendarmes: "il m'a escroqué à hauteur de 146 millions F CFA, je suis la principale victime", dit-il.



Mais, la version est tout autre pour le mis en cause: "Pape Diop m'a envoyé de l'argent, via son chauffeur, mais c'était pour ses marabouts et des offrandes. Les marabouts venaient de partout. Satisfait, lui-même m'a offert 6,5 millions F CFA", a-t-til lâché.



Selon l'enquête de la Sr de Saint-Louis, une remise en cash de cinquante deux (52) millions F CFA a été effectuée avec une procuration de pape Diop à Birama Dieye Sarr pour acheter l'hôtel Mame Coumba Bang, en sus des aveux dune fausse assistante du Dg du Coseg.



Birama Dieye Sarr est placé sous mandat de dépôt, le dossier ayant été confié au juge du premier cabinet de Saint-Louis.

